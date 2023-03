Wie is toch die ‘woest aantrekkelijke’ Gavin Rozario die met Gordon gaat trouwen?

Al vaak hoopte Gordon (54) dat hij de liefde van zijn leven had gevonden, maar de zanger/presentator werd steeds teleurgesteld. Nu kan hij zijn geluk niet op: hij is door zijn vriend Gavin ten huwelijk gevraagd. Maar wie is deze Gavin Rozario eigenlijk?

De afgelopen twintig jaar was het liefdesleven van Gordon ‘een puinhoop’, zoals hij het zelf omschrijft. Hij had de hoop op het vinden van een levenspartner dan ook opgegeven. Totdat hij begin dit jaar de 24 jaar jongere Gavin Rozario tegen het lijf liep bij een concert in Melbourne, Australië. ,,Toen waren de kaarten anders geschud”, zei Gordon deze week bij Radio 538. Gavin doet ‘alle pijn vergeten’. Op Valentijnsdag besloot het stel hun liefde wereldkundig te maken. En nu, nog geen anderhalve maand later, is Gavin al op zijn knieën gegaan - zo zeker zijn ze van elkaar.

De 31-jarige Gavin woont in Melbourne en werkt in de retail, meldt hij zelf op zijn Instagramaccount. Gordon verduidelijkt dat hij ‘een heel goede baan’ heeft bij modehuis Burberry. ,,Hij heeft zijn dingen voor elkaar.” Anders dan zijn vorige verkeringen had Gavin geen idee van de status van Gordon als BN’er. ,,Dat had ik hem ook niet verteld. Ik dacht: eerst eens kijken hoe of wat.”

In katzwijm door zijn Australische accent

Over Rozario is niet heel veel bekend. Begin dit jaar liet hij op Instagram weten dat hem - als dyslectische jongen - was verteld dat hij nooit kunst zou kunnen maken. ‘Maar hier ben ik, en bewijs ik het ongelijk van de haters door een prachtige vaas te maken’, schreef hij bij een foto waarop hij aan het pottenbakken is. Hij maakt verder graag woordgrapjes, en daarmee is hij bij Gordon aan het juiste adres. Die valt sowieso helemaal in katzwijm van Gavins Australische accent. Hij had daarom niet eens zo ‘woest aantrekkelijk’ hoeven zijn, grapte Gordon op de radio.

Inmiddels is Gavin ook Nederlands aan het leren. Of hij in het dagelijks leven veel gaat hebben aan wat Goor hem leert is de vraag: ,,Ik weet alles wat ik moet weten”, grapte de Australiër in een video. ,,Seks, drugs en alcohol. De heilige drie-eenheid.” En: ,,Godverdomme!”

In de korte tijd dat ze samen zijn, reisden ze al heel wat af. Zo brachten ze 24 uur door in Parijs, de stad van de liefde, liet Gordon Dubai zien, waar hij tegenwoordig woont, en vroeg Gavin hem ten huwelijk op de Malediven. Hun standplaats zal voorlopig Dubai worden, waar Gavin zich bij Gordon zal voegen. ,,Voorlopig, maar ik denk niet dat we daar blijven. Misschien dat ik het in Dubai nog een jaartje volhoud, maar het is erg leeg hoor. Het is erg op geld gericht”, aldus Gordon. ,,Misschien gaan we wel in Melbourne wonen, misschien ergens anders.”

Maar eerst het huwelijk, ergens dit najaar. Gordon heeft de ‘spectaculaire locatie’ al op het oog, nu de datum nog. En dan is Gordon Heuckeroth ‘eindelijk verlost’ van die achternaam. ‘Mr. Gordon Rozario klinkt zoveel beter’, schrijft de dolgelukkige SBS-ster.

