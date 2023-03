Wie wint de Ster Gouden Loeki? Dit zijn de kanshebbers

Waarom deze prijs in leven geroepen? ,,Bij Ster geloven we in de kracht van reclame. Een goede commerciële boodschap, rondom de juiste programmering, bereikt diegene die je voor ogen hebt en boekt het gewenste resultaat. Daarnaast vinden we dat goede reclame beloond moet worden. Dus dáárom een Ster Gouden Loeki prijs. Het is de enige publieksprijs voor de beste, mooiste of meest bijzondere reclame”, aldus een woordvoerster. Overigens maken niet alleen reclames bij Ster kans op de prijs. Bij de Gouden Loeki draait het om commercials op de gehele Nederlandse televisie.