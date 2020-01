‘Wij willen niet de microfoonstandaard zijn voor de zittende macht’

Het liefst spreken de presentatoren af in De Ysbreeker in Amsterdam. Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars, die elkaar al ruim vijftien jaar kennen, komen er vaker samen buiten werktijd. Het is de beste plek om eens in de paar maanden te praten over werk- en privézaken; ze moeten even ver fietsen omdat de locatie precies in het midden ligt tussen hun woningen.



Wollaars (42) is er als eerste. Weggedoken in een krant zit hij aan een ronde tafel in het midden van de zaak. Tweebeeke (48) komt te laat binnen. ,,Sorry, iets met een klussende man en een trapleuning’’, roept ze verontschuldigend tijdens de vriendschappelijke omhelzing met haar collega. ,,Dit is de eerste keer dat wij samen worden geïnterviewd, toch?’’ Wollaars knikt.



De twee presentatoren van Nieuwsuur gaan ver terug. Bijna twintig jaar geleden zaten ze al tegenover elkaar op de redactie van stadszender AT5. Inmiddels zijn ze beiden na een omweg, Tweebeeke via RTL Nieuws en Wollaars in verschillende hoedanigheden bij de NOS, de anchors van een journalistiek instituut op de Nederlandse televisie.