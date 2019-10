Wilfred Genee: Fijn als Johan even zijn mond houdt over onze show

Een talkshow met veel tierelantijnen, wisselende kritieken en lage kijkcijfers. De start van Café Hendriks & Genee dit voorjaar was nogal stroef. ,,We hebben zeker ook mooie interviews gehad”, stelt Wilfred Genee, ,,maar het was juni, elke week dertig graden en ook nog eens het WK vrouwenvoetbal. In zo’n komkommerperiode was het lastig de kijker te bereiken en konden we niet laten zien wat we waard waren.”



De nieuwe reeks, vier maanden later, komt in een tijd waarin er wél nieuws is. Genee: ,,Als we nu niet slagen, hebben we dat echt aan onszelf te wijten.” De kritiek op de eerste serie uitzendingen: de talkshow zat te vol met gasten, zangers, rubrieken als ‘de jukebox’ en ‘de kijkersvraag’, een prominente rol van de barmannen Niels en Rick en Willibrord Frequin als afsluiter.



Waren dat niet te veel tierelantijnen?

Genee: ,,Ik denk dat de tierelantijnen misschien wat storend waren doordat het tempo te hoog lag. Daardoor had je als kijker het gevoel dat we haast hadden.”



Wat hebben jullie daar aan gedaan?

Genee: ,,De jukebox is eruit, van Willibrord hebben we afscheid genomen, de barmannen hebben een minder nadrukkelijke rol en we zitten met minder gasten aan tafel. Zodat er meer rust is. Tegelijk moet je je realiseren dat we wel in een café zitten, hè. We maken geen Pauw, geen Jinek. Dit is het uurtje op de zondagavond. Even uitbuiken van het weekend, terugkijken en vooruit.”



Hendriks: ,,In een cafésetting, volkser. Je kunt nog net even het laatste nieuws bespreken. Niet te ingewikkeld, lekker luchtig.”



Hélène, jij gaf na de eerste reeks toe dat je nog veel moet leren.

Hendriks: ,,Ik kom uit de sport, uit het voetbal. Daar heb ik me jarenlang in gespecialiseerd, veel kennis en ervaring opgedaan. Nu kwam ik uit mijn comfortzone, want dit is een ander type talkshow. Natuurlijk bereidde ik me zorgvuldig voor, lees ik me in en verdiep me in de gasten, maar dat betekent niet dat je er al bent. Ik moet me hierin ontwikkelen.”



Wat deed je anders?

Hendriks: ,,Nog meer de actualiteit volgen en sparren over interviewtechnieken. Ik had bijvoorbeeld niet veel ervaring met politici. Zij zijn toch anders getraind dan de meeste mensen. Daar moet je goed mee overweg kunnen.”