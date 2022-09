Will Koopman: ‘Jarenlang werkte ik om geen pijn te voelen’

Nederland zendt animatie­film Knor in voor Oscar na histori­sche nominaties Gouden Kalveren

De Nederlandse bioscoopfilm Knor wordt namens Nederland ingezonden als kandidaat voor de Oscar voor beste lange animatiefilm. Dat hebben SEE NL, dat de films inzendt namens Nederland, en distributeur Gusto vandaag bekendgemaakt. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Nederland een zogenoemde stop-motionfilm inzendt. Gisteren werd nog bekend dat de film als eerste animatieproductie ooit kans maakt op Gouden Kalveren.

25 september