Will Smith toont zijn billen in intieme vlog over darmonderzoek

Smith heeft net geen 40 miljoen volgers op het sociale medium dus hij moet nog even aan de bak. In de video die hij promoot is te zien hoe hij naar Miami gaat voor zijn colonoscopie. Toen de acteur vorig jaar 50 werd, kreeg hij het advies zich te laten checken. ,,In de laatste 24 uur uur heb ik alleen heldere dranken en laxatieproducten ingenomen’’, vertelt de voormalige Fresh Prince of Bell Air-acteur over de voorbereiding. ,,Het ging goed, tot middernacht, toen veranderde het toilet in een moordplek waar CSI Miami nog geïnteresseerd in zou zijn.’’

Smith legt in de vlog uit dat het belangrijk is om je geregeld te laten checken. ,,Het is 2019, we moeten goed voor onszelf zorgen. Je moet jezelf er even overheen zetten en het gaat gepaard met schaamte, maar doe het.’’ Na de procedure – die overigens achter gesloten deuren plaatsvond – grapt Smith, nog een beetje ‘high’ van de narcose, met het verplegend personeel over zijn beurse kont.

Poliep