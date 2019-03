Willem-Alexander en Máxima plannen staatsbezoek aan Ierland

John de Mol koopt droompaard voor Britt Dekker

14:41 Britt Dekker is dolgelukkig. Na een praatje met Talpa-adviseur Erland Galjaard krijgt zij namelijk een paard cadeau van haar nieuwe werkgever John de Mol. Op Instagram laat de 27-jarige Britt Dekker weten dat ze haar droompaard George, die nu nog in Spanje woont, volgende week in haar stal mag verwelkomen. ,,Bedankt Erland, je mag een keer op George voor dit alles!", schrijft een uitgelaten Britt.