Willem-Alexander viert 10 jaar koningschap met feestelijke lunch

,,De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich fantastisch inzetten voor anderen, voor de buurt of het algemeen belang. Voor hun inzet voor Nederland wil ik die mensen bedanken”, zegt Willem-Alexander in een video op sociale media. Het zogenoemde 10Maal is bedoeld voor ‘mensen die een tien verdienen vanwege hun inzet voor anderen'.

In de video roept de koning anderen op om mensen voor de speciale lunch voor te dragen. ,,We kijken ernaar uit om op 26 april hier in de Oranjezaal van Huis ten Bosch honderd bijzondere gasten te ontvangen. Ik verheug me op alle inspirerende verhalen.”

Mensen kunnen tot en met 20 februari iemand voordragen via de website www.10maal.nl. Op basis van de ingestuurde motivaties wordt een keuze uit de inzendingen gemaakt. De honderd genodigden krijgen uiterlijk begin april bericht.

