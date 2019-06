Willem van Hanegem in het theater: Bijzondere avond met de Kromme

Daarin staat zijn voetballeven centraal. Van Hanegem kreeg bij zijn 75ste verjaardag een theateravond aangeboden in De Doelen in Rotterdam. Voor zijn eigen programma deed hij in april een try-out in het Wilminktheater in Enschede. Ruim 600 bezoekers laafden zich aan de twee uur durende show met de naam Een bijzondere avond met De Kromme. Die succesvolle aftrap krijgt nu een vervolg met een korte tour door het land.



In het theatercollege neemt presentator Eddy van der Ley, voormalig journalist bij deze krant, Van Hanegem mee op een avontuurlijke reis langs de hoogte- en dieptepunten uit zijn voetballeven, waarbij onder meer beelden worden getoond van het WK in 1974 in West-Duitsland. Verder gaat Van Hanegem, columnist voor het Algemeen Dagblad, in op de actualiteit van het moment. Ook kan het publiek vragen aan hem stellen. Na afloop is er een meet & greet.



,,Voor een hele generatie voetballiefhebbers is dit dé kans Willem van Hanegem nog eens live in actie te zien en eventueel te ontmoeten”, stelt Eddy van der Ley. ,,Zij zullen de Kromme meemaken zoals hij in al zijn puurheid is: kritisch, betrokken, met een geheel eigen, unieke en soms wat dwarse kijk op voetbal en het leven.”