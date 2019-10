Willem van Oranje krijgt eigen musical in gloednieuw theater

Willem van Oranje krijgt een musical. In een nieuw te bouwen theater in Delft, met plek voor 1300 bezoekers, wordt op 7 maart 2021 de rode loper uitgerold voor de premièrevoorstelling van Willem van Oranje – De Musical.



In het theater, 80 meter lang bij 45 meter breed, moeten de bezoekers avond aan avond meegenomen naar de 16de eeuw, naar het markante leven van de Vader des Vaderlands, die in 1584 in Delft werd doodgeschoten. Het nieuwe theater komt direct naast snelweg A13 (Den Haag-Rotterdam), vlakbij de gebouwen van de Technische Universiteit Delft. Het betreft een investering van ruim 10 miljoen euro, waarvoor theater- en filmproducent Rick Engelkes een aantal voorname financiers bijeen heeft gebracht.



Het script wordt nu al geschreven door acteurs/toneelschrijvers Leopold Witte en Geert Lageveen, de casting begint binnenkort. Engelkes, die de plannen voor de musical al vijf jaar in zijn hoofd heeft en er vandaag mee naar buiten treedt: ,,Omdat het een nieuw theater wordt, kunnen we dat echt in functie van deze voorstelling bouwen. Het was de tijd van de Beeldenstorm, van brandstapels – zulke elementen kunnen niet in een regulier theater.’’



,,Het leven van Willem van Oranje was uiterst theatraal. Hij huwde vier vrouwen, die iedereen staan voor een andere periode in zijn leven. De aanslagen op hem, zijn dood, zijn worsteling met het geloof, met macht, met niet alles kunnen zeggen en tegelijkertijd proberen een volk te verbinden. Die verbindende rol willen we graag benadrukken. Het moet een voorstelling voor alle Nederlanders worden, of ze hier nu 1 of 100 jaar wonen. Het is een historisch stuk, dat vandaag de dag nog zeer relevant is.’’