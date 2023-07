Willemijn Verkaik krijgt rol in Duitse versie musical Frozen

Willemijn Verkaik gaat weer in Duitsland werken. De musicalactrice krijgt in Hamburg vanaf half oktober de rol van Elsa in de musicalversie van Frozen , heeft Stage Entertainment vrijdag bekendgemaakt.

Voor de 48-jarige Verkaik is de musical een terugkeer naar de Frozen-wereld. Ze sprak zowel de Nederlandse als de Duitse stem van Elsa in voor de animatiefilms Frozen en Frozen II. In 2020 trad ze zelfs op tijdens de uitreiking van de Oscars. Samen met negen andere Elsa’s zong ze toen het lied Into the Unknown.

Verkaik was tijdens haar carrière al diverse malen te zien in Duitse producties. Zo speelde ze er Elphaba in Wicked en Kala in Tarzan. Ook acteerde ze in Mamma Mia! en Bat Out of Hell. Haar meest recente rol speelde Verkaik in de musical Rebecca in het Oostenrijkse Wenen.

De musicalster maakte ook furore in diverse producties in Nederland en was bovendien te zien in musicals op het Londense West End en op Broadway in New York. Ook op deze plekken had ze de rol van Elphaba in Wicked.

