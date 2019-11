Willemijn Verkaik weer op de Nederlandse bühne

De musical vertelt over een serveerster die van taarten bakken houdt maar droomt van wat meer geluk in haar leven. Nederland is het eerste Europese land waar de voorstelling te zien is.



Verkaik werd beroemd met haar vertolking van heks Elphaba in de musical Wicked. Deze rol speelde zij in verschillende landen en talen. Waitress gaat eind 2020 in première.