William Spaaij wordt voor de eerste keer vader: ‘Verguld van geluk’

AD Media podcast ‘Ik zou de éérste bus naar huis pakken als ik in deze cast van De verraders zit’

Het mediapanel is kritisch over de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het wereldwijd verkochte hitformat De verraders. Het programma komt traag op gang en de cast is niet echt gevuld met triple-A-sterren. Of zoals Angela de Jong het zachtjes uitdrukt: ,,Ik zou de éérste bus naar huis pakken als ik in deze cast van De verraders zou zitten!’’