Willibrord Frequin: schavuit, vakman en familiemens

,,Ik vind dat mensen te makkelijk wegkomen met dingen’’, zei Willibrord Frequin in januari, in een interview met De Gelderlander. In negen woorden vatte de journalist en tv-maker, donderdag op 80-jarige leeftijd in zijn slaap overleden, hiermee onbedoeld zijn vele decennia omspannende carrière samen. Of, in elk geval, het beeld dat daarvan bij miljoenen Nederlanders is blijven hangen.