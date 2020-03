Willie Wartaal is terug: ‘Ik heb niets meer te bewijzen’

Willie Wartaal knikt in de richting van een blok nieuwbouwwoningen. ,,Daarzo woon ik. Ik ben komen lopen vanochtend.’’ De eindbestemming was zijn eigen opnamestudio in de Haagse Vinex-wijk Ypenburg. Op het parkeerterrein ervan rookt hij nu een sigaret. Om de hoeken van de bedrijfspanden giert de wind.



Zes jaar terug verruilde hij zijn geboorteplaats Amsterdam voor de plek waar hij een gezin wilde stichten. In 2016 werd dochter Daia geboren. Twee jaar later volgde zoon Othello. ,,Ik mis Amsterdam totaal niet’’, zegt hij. ,,Hier is het goed, man. Met de familie van mijn vrouw vlakbij. Genoeg oppastantes in de buurt.’’



Het was in diezelfde gezinswoning dat Wartaal (Olivier Locadia) besloot voor het eerst in zijn leven een soloplaat te maken. Na vijftien jaar, zeven albums en een trits Top 40-hits als lid van hiphopformatie De Jeugd van Tegenwoordig, moest er ruimte komen voor Willie Wartaal, concludeerde Willie Wartaal zelf, gelegen op de bank met zijn enkel in het gips op een kussen.



Een statische houding die hij bijna drie maanden moest volhouden nadat hij op Koningsdag 2018 van het podium was gevallen bij een popfestival in Enschede. ,,Ik lag daar echt slecht te gaan. Ik kon helemaal niets doen, terwijl mijn zoontje net was geboren. Mijn vrouwtje leek wel een alleenstaande moeder.’’



Hij zelf begon in die weken zijn leven te overdenken. Hij stelde zich vragen die zo klonken: ,,Hoe gaat het eigenlijk echt met me? Wie ben ik eigenlijk? Waar doe ik het voor?’’ Toen hij van de bank af mocht, wist hij wat hem te doen stond: al die muziek die hij maakte in de studio uitbrengen. Onder zijn eigen naam. En er een plaat van maken waarop enkel bangers kwamen te staan. De titel had hij daardoor ook al snel: Enkelbangers.