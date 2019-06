Willow Smith had moeite met doorbraak als kindster: Ik sneed mezelf in puberteit

Op jonge leeftijd werd Willow Smith al een bekendheid. ,,Ik was heel erg jong en ik had een droom en dat was zingen. Maar dat kwam niet overeen met alle zakelijke activiteiten en stress die daarbij kwamen", vertelt Willow over de meest ongelukkige periode uit haar leven. ,,Ik dacht: dit is niet het leven wat ik wil.” In 2012 schoor ze haar hoofd kaal. ,,Dat was mijn manier om te rebelleren.”



Daar bleef het niet bij, in haar vroege tienerjaren begon ze zichzelf te snijden. ,,Het was een fysieke ontsnapping van alle ongrijpbare pijn in mijn hart en hoofd," laat de actrice daarover weten. Totdat ze begon te lezen over wetenschap en spiritualiteit, en ze erachter kwam dat zichzelf pijnigen nutteloos was. ,,Mijn lichaam is een tempel, en ik stopte er compleet mee. Het leek letterlijk een psychose te worden op een bepaald moment, want ik zag mezelf als waardig.”