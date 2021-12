Winnaar Robinson: ‘Ik merkte dat mijn vader trots op me was’

De winnaar van de 21ste editie van Expeditie Robinson is bekend. Op de eilanden van Kroatië maakten Anouk Maas, Dominique van Hulst, Robbert Rodenburg en Britte Lagcher vanavond uit wie Hugo Kennis opvolgde, de laatste winnaar in 2019.

Het werd Robbert Rodenburg, wie had dat gedacht? Niet velen, grijnst hij. ,,De laatste dagen zeiden mensen op straat tegen me: ‘Je mag trots zijn, hoor, dat je in de finale staat. Wat een prestatie.’ Op een toon van: dit is het, je gaat ’m toch niet winnen. Maar ik wist wel beter.’’

De 23-jarige presentator van de YouTube-serie Open Kaart moest op zijn lip bijten om het niet te zeggen. De opnames zijn alweer een half jaar geleden. ,,Ik heb dit hele seizoen met een grote glimlach op m’n telefoon gezeten. Die reacties... ‘Nou, die homo in zijn roze trui houdt het nog geen week vol.’ ‘Zijn handjes worden vies, zijn haartjes gaan in de war.’ Ik dacht alleen maar: wacht maar.’’

Rodenburg stond er op het moment dat het moest: vorige week in de halve finale, vanavond in de eindstrijd. Het was ‘bijltjesdag’. Letterlijk, bij het laatste onderdeel. ,,De finaleproef was supervet, maar loodzwaar. Die zware stenen, dat klauteren. Het was bovendien bloedheet. Maar ik kon na dat onderdeel als eerste vertrekken. Toen ging er een knop om. Ik dacht: holy shit, nu kan ik ook winnen.’’

Dat laatste onderdeel was bijltjes gooien. ,,Ik heb vroeger waterpolo gespeeld. Dat heeft zeker meegeholpen, want ik kan wel een balletje gooien. Ik weet nog dat de regisseur vol ongeloof zat te kijken: hoe kán dit? Anouk en Britte waren nog niet eens op het platform. Het moment dat ze riepen ‘Robbert, je bent de winnaar’, kon ik niet veel meer uitbrengen. Ik zat vol ongeloof. Ik keek ook honderd keer naar Kaj en Nicolette. Ja? Ja? Ja? Heb ik het? Ik stond helemaal trillen. Do en Britte kwamen naar me toe om me te omhelzen. En ik maar denken: what the fuck is hier zojuist gebeurd? De kijkers thuis zullen ook denken: ja daaag, niet hij, dat kán niet. Ik zou die gezichten in al die huiskamers wel willen zien. Eerlijk gezegd heb ik mezelf ook verrast.’’

Trotse vader

Robbert Rodenburg weet nog goed hoe het daarna ging met al het lekkers dat ze kregen. ,,We kregen van alles. Snickers, marsjes, chips, kaasjes, mueslirepen, ik begon alles in mijn onderbroek te stoppen. Tot ze zeiden: ,,Nee Robbert, we pakken het niet af.’’ Je bent bijna gestoord, hè, als je op zo’n eiland hebt gezeten, haha. Ik was bang dat ze na tien minuten zouden zeggen: ‘Het is nog niet voorbij’.’’

De eerste die hij belde, was zijn vader. ,,Mijn ouders wisten natuurlijk wel dat ik allang weg was en dus ver in het spel, maar hij was toch overdonderd. Ik merkte dat hij zo trots was. Zelf is hij altijd heel erg van het sporten geweest. Wielrennen, dat doet hij nog.’’

Robbert Rodenburg reisde af naar Kroatië met het doel ‘zichzelf op de proef te stellen’. ,,Hoe zou ik het gaan doen? Kan ik zonder eten? Een survivor zijn? Mensen hebben toch een bepaald beeld. Dat van luxe poes. Sowieso een stigma dat om homo’s heen hangt. Dat we alleen maar met uiterlijk of verzorging bezig zijn. En het klinkt misschien heel gek, maar als mensen dat heel vaak tegen je zeggen, ga je er bijna in geloven - oh, misschien ben ik dan tóch niet die stoere jongen die ook gewoon kan bikkelen. Terwijl ik als kind altijd aan het hutten bouwen was, en veel heb gesport. Maar het is ook framing. Als er een kast gesjouwd moest worden bij een verhuizing, nou, dan werd er niet direct naar mij gekeken. Ging het om de catering bij een feestje, dan kwamen ze bij mij uit.’’

,,Ik wilde voornamelijk aan mezelf bewijzen: ik kan dit. Maar ook aan mijn omgeving, vrienden, familie en zeker aan mijn vader. Kijk, ik ben, denk ik, nooit de zoon geweest die hij voor ogen had. Dat ik stopte met waterpolo, vond hij heel erg. Ik ging acteren, maar daar had hij ook vraagtekens bij. Nu had ik zoiets: als mijn vader straks hoort dat ik heb gewonnen, zal hij heel erg trots zijn. Zijn zoon kan toch een bikkel zijn.’’

Meer zelfvertrouwen

Natuurlijk, hij zag zichzelf ook terug bij sommige afleveringen: worstelend, piekerend en huilend. ,,Je hebt weinig eten, slaapt slecht, je bent vermoeid. Dan word je prikkelbaar. Mijn vrienden die voor de tv zaten, zeiden: wij hebben je nog nooit zien huilen. Ik heb lastige momenten gehad, maar vooral Jay-Jay heeft me erdoorheen gesleept.’’

Volledig scherm Robbert Rodenburg. © RTL 4

Het verblijf op de eilanden van Kroatië én de winst hebben hem, zo zegt hij, ‘een boost aan zelfvertrouwen’ opgeleverd. ,,Ik kon mezelf nog weleens onderschatten. Dat ik dacht: dit kan ik niet, dit lukt me niet. Ik merk dat ik steviger in mijn schoenen sta. Ik twijfel veel minder.’’

Rodenburg had op de eilanden ‘allemaal goede voornemens’. ,,Over gezonder leven en zo, maar een halfuur na de finale zat ik aan een wijntje, sigaretje en een kaasje. Ik heb in die weken daarna als een bootwerker alles naar binnen gewerkt. Ik kon niet meer stoppen met eten. Ik weet nog dat ik terug in Nederland meteen naar de McDonald’s ben gegaan voor een dubbele quarter-pounder, grote friet en twintig kipnuggets met zoetzure saus. Zooo lekker.’’

Eerlijk gezegd mist hij Robinson geregeld. De proeven, zeker, maar ook: even geen telefoon, geen social media, maar gesprekken bij het haardvuur. ,,Die waren zo bijzonder. Je ontmoet mensen die na een tijd meer weten dan je eigen vrienden. Maar ook: dat we elkaar bij het vuurtje aankeken en zeiden: wat zitten we eigenlijk te doen? Hoorde ik andere jaren deelnemers zeggen: ‘We zijn vrienden voor het leven’. Dan dacht ik: ‘Wat lul je nou?’ Na een paar weken? Maar het is echt zo. Ik heb met sommigen op het eiland diepere dingen gedeeld dan de laatste tien jaar met vrienden.’’

En zijn roze trui? ,,Zit nog in mijn Robinson-tas. Ik durf ’m er niet uit te halen.’’

