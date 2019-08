Winnaar van De slimste mens: ‘Philip opvolgen lijkt me schitterend!’

Gefeliciteerd, je bent officieel de slimste en zeker de meest tactische kandidaat.

Hadders: ,,Dank je, ik weet waar je op doelt: ik verloor vorige week vrijdag bewust omdat ik wist dat ik dan donderdag in de halve finale zou instromen. De reacties vielen me mee. De echte slimste mens-fans willen graag dat de winnaar ook echt de slimste is. Ik ben echt een paar keer door het oog van de naald gekropen, ik won niet zoals mijn voorganger Peter Hein van Mulligen van het CBS elke ronde met 300 seconden voorsprong.’’



Jouw collega Gijs Rademaker van EenVandaag vroeg jou of je het, vanwege het afbreukrisico, wel zeker wist dat je wilde meedoen. Wat ga je tegen hem zeggen?

,,Hij was niet de enige, er waren meer collega’s die dat zeiden. Omdat je er als journalist minder makkelijk mee wegkomt als je iets niet weet dan wanneer je acteur of cabaretier bent. Maar ik ben op tv geen specialist, ik behandel tal van onderwerpen. Ik ben meer een generalist en ging ervan uit dat mensen het mij wel zouden vergeven als ik iets niet wist.’’



Waar komt de bokaal te staan?

,,Dat hangt af van wat mij thuis wordt toegestaan. Die prijs helpt mij natuurlijk enorm in discussies met Nelleke, mijn vriendin. Ik hoef er maar naar te wijzen. Helaas heb ik hem maar kort, het is een wisseltrofee. Hij staat op een plank onder de tv. Best bijzonder, want bekers die ik met schaatsen won, heb ik echt niet in huis gezet. Olympisch kampioen ben ik nooit geworden, maar deze eretitel neemt niemand mij nog af.’’