Winnaars Nederlandse Portretprijs bekend

Tim Douwsma brengt Masked Sin­ger-bal­lad uit op single

12:40 Tim Douwsma werd tweede in de spelshow The Masked Singer, maar weet er, nu het avontuur erop zit, alsnog een slaatje uit te slaan. De 31-jarige Friese zanger heeft Someone You Loved, de ballad die hij in de finale zong, uitgebracht op single.