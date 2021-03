Wint katje Frummel dit jaar de Gouden Loeki?

Video Lubach lanceert Keezer’s Quest om kiezer te helpen in het woud aan meningen

1 maart Arjen Lubach heeft gisteravond in zijn talkshow Zondag met Lubach een nieuw stemkompas gelanceerd om de zwevende kiezer op weg te helpen. Het is een ouderwets computerspel, net zoals de eerste Stemwijzer volgens hem ooit bedoeld was.