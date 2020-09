Wisselvallig weekend Linda de Mol afgesloten met miljoenenpubliek

Dat was nipt minder dan Yvon Jaspers met Onze Boerderij op NPO 1 (1,3 miljoen belangstellenden). Maar wel goed voor een vierde plek in de lijst van best bekeken programma’s van gisteravond. Vorige week bleef De Mol met ongeveer even veel kijkers Onze Boerderij nog voor, want op dat programma stemden toen iets minder mensen af. In de spelshow won deelnemer Frans 265.000 euro. Een mooi bedrag, maar toch was er een beetje teleurstelling omdat hij ook met 400.000 euro naar huis had kunnen gaan als hij eerder was gestopt met het spel.