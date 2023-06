Wond in gezicht bij zangeres Helene Fischer tijdens trapeze-act, concert gestaakt

De Duitse zangeres Helene Fischer heeft zich zondagavond geblesseerd tijdens een concert in Hannover. Ze verliet het podium met een bebloed gezicht, waarna het concert werd afgelast. Fischer is afgevoerd voor medische hulp.

Dat melden lokale media. Op beeldmateriaal is te zien hoe de 38-jarige zangeres een wond heeft boven haar neus, tussen haar ogen. Later loopt het bloed over haar neus naar haar mond en kin en zijn er ook veel bloedspetters te zien op haar bovenbenen.

De Duitse superster liep de wond op bij een trapeze-act tijdens het vijfde en laatste concert in de Zag-arena in de Duitse stad. De act werd opgevoerd tijdens het nummer ‘Wunden’. Daarbij zwaait Fischer op zo'n drie of vier meter hoogte over de hoofden van de dansers op het podium. Ze wordt dan vastgehouden door een acrobaat.

Zondagavond werd Fischer in haar gezicht geraakt en raakte haar gezicht bebloed. Dat gebeurde toen ze zich op hoogte naar beneden liet vallen en haar armen werden vastgegrepen door een acrobaat die ondersteboven aan de trapeze hing. Fischer kwam met haar gezicht in aanraking met de benen van de man, zo is te zien op video's die rondgaat op sociale media. Fischer maakt het nummer af, maar begint ondertussen te bloeden. Na het nummer zegt ze het publiek dat alles goed met haar gaat, maar verlaat ze wel het podium. De zangeres moest een behandeling ondergaan.

Gestaakt

In eerste instantie werd het concert alleen onderbroken, maar later werd het optreden helemaal gestaakt. Fischer stond toen net een uur op het podium, schrijft Bild. Het concert is onderdeel van de eerste helft van de tournee van Fischer. Dit is het laatste optreden voor de zomerstop, in augustus gaat de concertreeks Rausch Live Tour verder.

Fischer brak in maart van dit jaar al eens een rib tijdens de repetities voor haar show een rib gebroken. De concerten in Bremen en Keulen gingen daardoor toen niet door.

