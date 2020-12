Woody Allen: Filmfestivals zijn voor mij een warm bad

Net als de meeste van zijn alle stadsgenoten in New York zit Woody Allen ten tijde van het interview al maanden vast in zijn appartement. De regisseur klinkt aan de telefoon nog meer melancholisch dan normaal als hij over zijn geestelijke gesteldheid praat. ,,Mijn leven is op dit moment erg beperkt. Dat is het normaal gesproken ook. Ik ben namelijk een notoire thuiswerker. Als ik niet op locatie film, schrijf ik aan mijn bureau mijn scenario’s. Voordat corona toesloeg kon ik uit eten gaan met vrienden, het theater bezoeken en ongestoord wandelingen maken zonder bang te zijn om aangestoken te worden door andere voorbijgangers.’’



Het meest betreurt Allen (twee dagen geleden 85 geworden) het afblazen van zijn nieuwe speelfilm die zich in Parijs zou afspelen. De opnamen hadden afgelopen zomer moeten plaatsvinden. ,,Dat is nu onmogelijk geworden. Ik zie het somber in. Ook een theaterstuk van mij dat op Broadway in première zou gaan is gecanceld. Die tegenslagen belemmeren mij. Ik vraag me voortdurend af of het wel zin heeft om iets nieuws te schrijven als het toch niet wordt uitgevoerd.’’



Fans van de meest productieve regisseur van zijn generatie moeten het voorlopig stellen met zijn 55ste regiefilm Rifkin’s Festival die in september bij afwezigheid van Allen op het Filmfestival van San Sebastian in wereldpremière ging. Het Spaanse filmevenement vormt ook het decor voor het verhaal over Mort Rifkin, een oudere filmdocent met schrijversambities (gespeeld door Wallace Shawn) die in San Sebastian – hoe kan het anders bij Allen - verliefd wordt op een jongere, aantrekkelijke arts. De vrouw van Rifkin, een publiciteitsagent (gespeeld door Gina Gershon) papt intussen aan met een Franse filmregisseur die zij begeleidt. Het is weer een film over artistieke ambities, onzekerheid, hypochondrie en wankele liefdes.