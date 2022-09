Woody Allen stopt met filmmaken en brengt nog een film uit

,,Mijn idee is, in principe, om geen films meer te maken en me te gaan concentreren op het schrijven”, vertelde hij in een interview met de Spaanse krant La Vanguardia. Zijn volgende project zal een roman zijn. De opnames van Allens laatste film beginnen dit najaar en die zullen plaatsvinden in Europa.

In juni vertelde de Amerikaanse filmmaker tijdens een interview met Alec Baldwin al dat hij van plan was nog ‘een of twee’ films te regisseren. ,,Toen ik vroeger films maakte, gingen die naar filmhuizen door het hele land. Nu maak je een film die een paar weken te zien is in een filmhuis, misschien zes of vier, voordat die naar een streamingdienst of betaalkanaal gaat. Het is niet hetzelfde. Ik vind het veel minder leuk”, zei hij destijds.

Het verminderde plezier in zijn vak heeft mogelijk ook te maken met het feit dat hij sinds aantijgingen van seksueel misbruik minder steun krijgt in Hollywood. Zijn dochter Dylan zegt door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was. De regisseur ontkent dat.

In zijn carrière heeft Woody twaalf keer een Oscar gewonnen. Ook sleepte hij meerdere BAFTA Awards en Golden Globe Awards in de wacht.

