Wouter Hardy: ‘Ik had niet de ambitie om bekend te staan als die songfestivalproducer’

Na een roerige week arriveert producer en componist Wouter Hardy woensdagavond in Liverpool. Voor de derde keer is hij betrokken bij een act op het Eurovisie Songfestival. Na de eerste plaats (Arcade) en de derde ( Tout l’Univers van Zwitserland) hoopt hij nu op de finale met Estland.

Woensdagavond rond een uur of zeven rijdt Wouter Hardy in zijn Jeep Liverpool binnen. Met achterin zijn auto een compacte opnameset, een koelkast en een kookstel. Dat heeft hij tijdens het songfestival nog niet nodig, maar zodra Alika (Estland) klaar is in Liverpool, rijdt de 32-jarige Brabander door naar Schotland, waar hij zich twee weken helemaal terugtrekt.

Een beetje rust is welkom na het geruchtmakende interview in deze krant waarin hij zijn verhaal deed over zijn slechte ervaringen met Ilse DeLange en Duncan Laurence in de zakelijke afwikkeling van monsterhit Arcade. ,,Ik ben bedolven onder de warme berichten van mensen, ook uit de muziekindustrie, die hun waardering uitspraken voor mijn verhaal. Ik ben zelf vooral heel erg opgelucht dat het eruit is. Nee, ik heb geen contact met Ilse en Duncan. Ilse wilde een gesprek, daar heb ik voor bedankt. En van Duncan kreeg ik een appje. Maar ik hoef ze allebei niet meer te spreken.”

In Schotland zal Hardy straks langs de kust rijden, wildkamperen en helemaal alleen gaan hiken in de bergen. ,,Dat heb ik vorig jaar ook in Zweden gedaan, helaas kon ik die tocht niet afmaken door een overbelaste knie. Ik had 20 kilo bagage op mijn rug, had veel te veel bij me. Uiteindelijk moest een helikopter me ophalen, dat werd een heel avontuur.”

Na het songfestival en zijn verblijf in Liverpool volgt Hardy’s volgende project: een eigen album maken onder de artiestennaam HRDY. ,,De a mis je eigenlijk niet. En anders zou het in het buitenland al gauw Wooter Hardy woorden, dat klinkt niet. Ik wil graag met de Jeep naar landen reizen waar ik steeds met een andere singer-songwriter een lied opneem. Dat lijkt me een mooi project”, zegt de componist die al eigen pianowerk heeft uitgebracht dat doet denken aan Ludovico Einaudi. ,,Muziek waarbij je kunt wegdromen. Als producer zit ik normaal tussen vier studiomuren, de afwisseling is zeer welkom.”

Ballade met Hardy's handtekening

In Liverpool zit Hardy donderdagavond tijdens de tweede halve finale in de zogeheten green room naast de pas 20-jarige Alika, de deelneemster van Estland. Samen met haar maakte hij Bridges, een ballade met Hardy’s handtekening. Het heeft een piano-intro, is erg melodieus en net als Arcade bevat het een handigheidje: ,,We maken het af in een ander akkoordenschema. Omdat de zanglijn hetzelfde blijft valt dat nauwelijks op, maar het tilt het nummer wel omhoog.”

Hardy was niet van plan om na 2019 en 2020 (met de Zwitser Gjon’s Tears) opnieuw een songfestivalnummer te schrijven en produceren. ,,Ik zei in eerste instantie nee toen ik het verzoek kreeg van Alika’s manager. Zij kwamen bij mij terecht omdat Alika na haar winst in de Estse versie van Idols naar het songfestival wilde en Arcade haar favoriete lied is. Ik had niet de ambitie om bekend te staan als 'die songfestivalproducer’, dat krijg je al snel. Maar na een tijdje dacht ik: waarom ook niet.”

Even leek hij er spijt van te hebben, toen de zangeres bij hem in de studio in Den Bosch zat en aanvankelijk de klik ontbrak. ,,Ze zei nauwelijks iets, wachtte maar een beetje af. Toen ik na de eerste dag in bed lag, wist ik dat het de volgende ochtend anders zou moeten. Maar het lukte niet echt.”

‘Haar emoties inspireerden mij’

De oplossing diende zich vrijwel vanzelf aan. ,,Ik nam haar mee naar buiten, we moesten iets doorbreken. Tijdens het wandelen door Den Bosch vroeg ik haar naar haar ouders, haar jeugd, toen begon ze te vertellen. Ze had ook familie in Oekraïne, was bezig met de oorlog. Het zat diep bij haar, ze moest huilen en die emoties inspireerden mij. Terug in de studio kropen we samen achter de piano. Ik begon een intro te spelen, zij vond het mooi en even later begon ze spontaan te zingen. Binnen twee, drie uur tijd was het lied er.”

Estland zit, afgelezen aan de voorspellingen van de bookmakers, in een vergelijkbare situatie als Nederland. ,,Alika is nog zo jong, maar zingt zo goed dat ik verwacht dat zij het lied goed gaat overbrengen. De finale is voor mij het doel, ik wil niet vrijdag alweer weg. En waar we in de finale eindigen? Dat maakt me echt geen bal uit.”

