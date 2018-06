Xander de Buisonjé brengt klassieker André Hazes uit op single

Dat is een reeks singles die wordt uitgebracht in aanloop naar de Holland zingt Hazes-concerten 2019. ,,Ik heb André Hazes niet heel vaak ontmoet, maar de keren dat we elkaar zagen vond ik hem zo puur en eerlijk", zegt Xander. ,,In een van de moeilijkste periodes uit mijn leven belde hij me op om me een hart onder de riem te steken en nodigde hij me uit om in zijn show op te treden. Dat hij niet hoeven doen. André was een echte Amsterdammer en kon het levenslied als geen ander zingen. Daarom is De nacht is mijn leven een van mijn favoriete liedjes."