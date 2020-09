Xelly knipt haar lokken zonder pardon af en Doutzen voelt babybuik van zus

Twitterre­cord voor bekendma­king overlijden acteur Boseman

30 augustus Het bericht op Twitter waarin het overlijden van acteur Chadwick Boseman bekend werd gemaakt, is de meest gelikete tweet ooit. Zaterdagavond even voor 23.00 uur bleek dat het bericht 5,5 miljoen likes had. Twitter liet dat zelf in een tweet weten.