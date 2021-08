Yentl en de Boer: ‘Zonder jou zou ik nog liever in teststraat werken dan dat thuiszitten’

Christine de Boer (38) valt bijna van haar stoel als in het nieuwe kantoor de bel gaat. Alsof er een straaljager overgiert. Dat moeten we veranderen, zegt ze tegen haar 35-jarige artistieke wederhelft, Yentl Schieman. De ruimte kan sowieso wel wat sfeer gebruiken, is haar antwoord. En inderdaad: een spartaans vertrek in Amsterdam-Oost met een paar stoelen, kale muren en gordijnloze ramen passen niet bij het kleurrijke muzikale cabaretduo dat grossiert in warmte, weemoed en humor. Misschien moeten we ons eigen behang laten aanrukken, vervolgt ze. Daarmee doelend op de kitscherige muurbekleding met hun eigen gezichten die voor de nieuwe tv-reeks Yentl en de Boer de Serie is ontwikkeld. ‘Of is dat te ijdel? Nou ja, we zouden een paar banen in de wc kunnen plakken.’