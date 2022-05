Yes-drummer Alan White (72) overleden

White werd in 1949 geboren in Engeland. Op zijn dertiende begon hij met drummen. In de jaren zestig speelde hij bij artiesten als Billy Fury, Alan Price en Ginger Baker. In 1969 vroeg John Lennon hem als lid van zijn Plastic Ono Band, waar hij meespeelde op de albums Live Peace in Toronto en Imagine. Via Lennon kwam White in contact met George Harrison, die hij bijstond als drummer op het album All Things Must Pass.