Yolanthe Cabau scoort hoofdrol in romantische komedie

De socialite is in de film te zien als Lotte, een vrouw die haar hele leven al droomt van haar ideale bruiloft, maar haar droom uiteen ziet spatten als haar aanstaande de trouwerij onverwacht afblaast. De opnames gaan dit voorjaar van start, meldt producent AM Pictures.



De overige castleden worden binnenkort bekendgemaakt. De regie van Just Say Yes ligt in handen van Appie Boudellah en Aram van de Rest. Distributeur Independent Films brengt Just Say Yes dit najaar uit in de bioscoop.