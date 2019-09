Yolanthe hoopt dat relatiebreuk haar sterker maakt

Yolanthe Cabau is het geloof in de liefde niet verloren nadat haar huwelijk met oud-voetballer Wesley Sneijder eerder dit jaar stukliep. ,,Ik geloof dat liefde geen pijn doet, maar dat de keuzes van mensen naar elkaar toe pijn kunnen doen,” zegt ze in een interview met Grazia .

Wesley Sneijder gaf in maart toe dat hij het ‘meerdere keren had verknald’ bij Yolanthe. Zijn uitspraken volgden kort op het bericht dat de twee uit elkaar gingen. Desondanks heeft de scheiding niet zo'n impact dat Yolanthe nooit meer een geliefde voor zichzelf ziet, zegt ze tegen het tijdschrift. ,,Ik zal tot de dag dat ik sterf in de liefde geloven, omdat ik een optimist ben. Ik leef mijn leven met de dag en ik laat het allemaal op me afkomen.”

,,Ik geloof dat liefde geen pijn doet, maar dat de keuzes van mensen naar elkaar toe pijn kunnen doen. Liefde zelf is iets puurs en moois en kan nooit negatief zijn. Mijn liefdesles is dat je altijd in de liefde moet blijven geloven en dan bedoel ik liefde op alle vlakken.”

Hoewel de breuk ‘turbulent’ is, hoopt ze dat ze, als ze deze periode achter zich heeft gelaten, kan zeggen dat het haar ‘sterker heeft gemaakt’.

Nog niet gescheiden

De manager van Yolanthe (34) liet op 5 maart dit jaar officieel in een statement weten dat de actrice-presentatrice en de even oude voetballer uit elkaar gingen. Of de al dan niet tijdelijke breuk daadwerkelijk zal uitdraaien op een echtscheiding, kon zij op dat moment niet zeggen. Half juli bevestigde Wesley Sneijder dat het stel uit elkaar was. ‘Laat me heel duidelijk zijn: ja, we zijn al langere tijd niet meer samen, nee, we zijn nog niet gescheiden.’