Yolanthe loopt mee met protestactie: Dit moet stoppen

De actrice en presentatrice is, samen met haar zoontje Xess Xava, al een aantal dagen in Nepal voor haar stichting Free a Girl. Die bekommert zich om meisjes die gedwongen in de prostitutie zijn beland. ,,Vandaag ben ik met een groep moeders die hun dochters en meisjes zijn verloren aan mensenhandel. Ze waren te jong om voor zichzelf op te komen. Samen staan we sterk om geweld tegen vrouwen en kinderen een halt toe te roepen", schrijft ze bij een foto op Instagram, waarop ze te zien is met een bord in haar hand waarop staat ‘stop geweld tegen vrouwen'.