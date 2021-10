Yolanthe ontkent romance met beste vriendin, maar staat open voor relatie met vrouw

Yolanthe Cabau (36) staat open voor een relatie met een vrouw. Maar het gerucht dat ze verliefd is op haar beste vriendin Jasmina Stoffels slaat nergens op, zegt ze in Grazia . De actrice heeft op haar achttiende een keer geëxperimenteerd met een vrouw, maar daar bleef het tot nu toe bij. ,,Ik zeg niet dat het de laatste keer is geweest.’’

Cabau wil eigenlijk niet reageren op geruchten over haar liefdesleven, maar de verhalen - ditmaal afkomstig van enkele roddelsites afgelopen zomer - blijven haar verbazen. ,,Nu ben ik weer lesbisch met een vriendinnetje van mij. Dat komt letterlijk uit de duim. Mijn hele leven wordt er al tegen me gezegd: ‘Yo, waar rook is, is vuur’. Maar jongens, er is niet eens rook, er wordt rook gecreëerd’’, zegt ze tegen het blad.

,,Gisteren werd er nog verkondigd: Yo op liefdesvakantie met Jasmina. Jasmina is een goed vriendinnetje van me. Ze is het nichtje van mijn beste vriendin Fitrah. Ik ken haar familie al sinds mijn achtste. Wij noemen elkaar ook nichtjes. Jasmina woont ook in Los Angeles, dus we zijn daar vaak samen. Ze is als een tante voor Xess’’, verwijst ze naar haar zoontje (6), dat ze kreeg met ex Wesley Sneijder.



Hoewel Yolanthe dus niks voor Jasmina voelt, sluit ze een romance met een andere vrouw niet uit. ,,Ik heb ooit geëxperimenteerd met een meisje toen ik achttien was. Dat was hartstikke leuk en onschuldig. Maar ik werd niet verliefd op haar, dus bleef het daarbij en gingen we als vriendinnen verder. Dat is de enige keer dat ik met een vrouw ben geweest. Ik zeg niet dat het de laatste keer is geweest, want ik kan niet in de toekomst kijken.’’

Quote Ik sta open voor wat het leven me op mijn pad brengt. En dat kan alles zijn Yolanthe Cabau

Die toekomst gaat ze met open vizier tegemoet. ,,Ik sta open voor wat het leven me op mijn pad brengt. En dat kan alles zijn. Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Maar voor nu is dit een mooi voorbeeld van een broodjeaapverhaal.’’

Reageren op de verzinsels heeft voor- en nadelen, beseft Yolanthe. ,,Omdat ik dus niet reageer, gaat het een heel eigen leven leiden, want dan zal het wel kloppen. Maar als ik erop inga, trekt het alleen nog maar meer ongewenste aandacht naar me toe. Het is moeilijk om het goed te doen. Dus ik probeer het gewoon te laten.’’

Yolanthe liet onlangs al weten dat ze klaar is voor een nieuwe liefde in haar leven. Ook ‘kleine kalende mannen maken kans’, verwees ze grappend naar Wesley Sneijder in onderstaande video. ,,Ik ben klaar voor het leven, dus bring it on.’’

