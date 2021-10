Yolanthe praat liefst nooit meer over ex Wesley Sneijder

Hoewel Sneijder haar graag terug wil, ziet Cabau een hereniging niet snel gebeuren. ,,Wat mij betreft is de situatie nog precies hetzelfde als toen we in 2019 uit elkaar gingen. Het liefst praat ik er helemaal nooit meer over maar iedereen vraagt er altijd naar. Vervolgens wordt er geroepen dat die Yolanthe altijd zo blijft zeuren over haar scheiding.”

Carrière

Door haar huwelijk met Sneijder zette Cabau haar eigen carrière lange tijd op een laag pitje. Daar heeft ze achteraf geen spijt van. ,,Nee, want dat was mijn keuze. Ik wilde er voor hem zijn. Hij moest voetballen in het buitenland; als ik films was gaan draaien was ik maanden achtereen weg geweest en dat zag ik niet zitten. Ook omdat ik in die tijd moeder ben geworden.”