Yolanthe staat weer open voor de liefde: ‘Ook kleine kalende mannen maken kans’

Yolanthe was vanochtend bij Frank Dane behoorlijk open over haar privéleven. Op een gegeven moment komt het gesprek op de privéberichten die de 36-jarige actrice krijgt op Instagram. Een van de sidekicks van Dane stelt: ,,Het moet bij jou echt een rotzooi zijn in je DM's.” Yolanthe laat blijken dat potentiële nieuwe liefdespartners het inderdaad maar beter kunnen laten om op die manier contact te zoeken. ,,Ik moet zeggen dat ik niet door al mijn DM’s heen ga. Het is best wel veel inderdaad en er zitten wel gekke berichten tussen.”



Vervolgens stelt sidekick Jelmer Gussinklo met een knipoog naar haar ex-man Wesley Sneijder dat ook alle kleine kalende mannen denken dat ze kans maken. Ze reageert daar nuchter op. ,,Ja, dat is ook zo. Waarom niet? Het zou gek zijn als ik nu zou zeggen dat het niet zo is.”



Op de vraag van Dane of ze klaar is voor een nieuwe liefde in haar leven, zegt Yolanthe: ,,Ik ben klaar voor het leven, dus bring it on.”



Yolanthe kreeg in in 2009 een relatie met Wesley Sneijder en trouwde een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlak bij Florence. Ze woonde de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. In maart 2019 werd duidelijk dat de twee uit elkaar gingen.