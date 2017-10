Yolanthe: Wes zei 'ik wil graag dat je er meer bent voor het gezin'

Voor Yolanthe Sneijder-Cabau (32) is even een periode van rust aangebroken. De presentatrice richt zich op haar gezin: voetbalman Wesley Sneijder en zoontje Xess Xava. ,,Het was gewoon heel veel.''

Een tuin. Na de luxe appartementen in Milaan en Istanboel hadden Wesley en Yolanthe bij de verhuizing naar de Côte d'Azur hun zinnen gezet op een onderkomen met een tuin. ,,Xess wordt volgende maand twee en het enige wat hij wil is voetballen. In huis wordt dat steeds lastiger. Vandaar de tuin. Een klein grasveldje, twee doeltjes. Ja, zelf doe ik ook mee, hoor. Dat niveau kan ik wel aan'', zegt Yolanthe met een glimlach.

De presentatrice trok begin augustus in het spoor van haar voetbalman Wesley Sneijder naar Nice, waar ze met haar gezin in een iets rustig vaarwater terecht kwam. ,,Nice is nice'', lacht ze. ,,Ik had het slechter kunnen treffen. Heerlijk weer, lekker eten en een gemoedelijke sfeer.''

Quote We hebben een afscheidsavond gehad die heel emotioneel was. Gelukkig zijn er al weer vrienden langs geweest in Nice Die gemoedelijkheid kan ze goed gebruiken. Tamelijk hectisch waren de laatste twee jaar waarin zoontje Xess Xava werd geboren, zij drie programma’s presenteerde en afgelopen zomer Club XaXa opende, een trendy restaurant op Ibiza. Prompt kwam daar een nieuwe verhuizing bij, van Istanboel naar Nice. ,,Het verschil met de vorige keren was dat we nu iets meer tijd hadden. In Madrid en Milaan hadden we maar een paar uur om de koffers te pakken'', blikt Yolanthe terug. Deze overgang hakte er mentaal meer in. ,,Afscheid nemen van Istanboel en onze vrienden daar was best zwaar. Je hebt in al die jaren iets opgebouwd, vrienden gemaakt, onze zoon is er geboren. Je laat een deel van jezelf achter. Dat was moeilijk. We hebben een afscheidsavond gehad die heel emotioneel was. Gelukkig zijn er al weer vrienden langs geweest in Nice.''

Vrolijk en lief

De achtbaan staat nu even stil. ,,Het gaat allemaal goed, maar ik heb wel veel achter elkaar gehad. Xess was drie maanden toen we begonnen met reizen voor Reunited. Ik deed De Nationale Verkeerstest, De Nationale Sekstest. Mijn stichting ernaast. Het was gewoon heel veel. Toen zei Wesley: oké, als dat programma erop zit, wil ik graag dat je er iets meer bent voor het gezin. Daar ligt nu de focus, al komen er wel weer wat dingen aan. Maar het is fijn om tijd te nemen voor mijn gezin. We wonen nu eenmaal in het buitenland. Dan kun je niet even vier maanden vrijmaken voor opnames'', aldus Yolanthe, die wel te porren was voor een rol in The Christmas Show eind december in Ziggo Dome. ,,Daarvoor hoef ik maar een paar keer op en neer te vliegen.''

Haar prioriteit ligt nu bij haar gezin, man Wesley en het leven aan de Zuid-Franse kust. ,,Ik zei van de week nog tegen Wes: wat gaat het hard. Xess wordt straks alweer twee! Dat maakt me best emotioneel, als ik denk hoe hij als kleine baby was. Aan de andere kant wordt het ook elke dag leuker. Komt-ie weer met een grappige opmerking. Xess is altijd vrolijk, lief voor iedereen. Zijn ontwikkeling meemaken, dat is het mooiste wat er is. En helemaal voetbal, hè. Zijn eerste woordje was bal. Die gaat ook mee naar bed. Hij wil zelfs in zijn voetbaltenue slapen. Met Sneijder en nummer tien op de achterkant.''

Liefde

Ze schroomt niet om haar zoontje te delen met haar miljoen volgers op Instagram en haalt de schouders op over commentaren als ze het haar van Xess in een knotje doet. ,,Hij heeft half opgeschoren haar dat ook goed los kan. Ik wilde het niet meteen afknippen. Wel mooi, dat surfergevoel. Toen hij ging voetballen bond ik het even bij elkaar. Ach, iedereen heeft er een mening over, dat maakt mij niet uit. Het belangrijkste is dat hij gelukkig is. En niemand kan zeggen dat hij niet gelukkig is. Hij straalt van oor tot oor. Krijgt alle liefde.''

Ze is blij dat haar familieleden er eind dit jaar bij zijn in Ziggo Dome, waar ze weer op het podium staat. ,,Acteren, het is waarmee ik ooit ben begonnen op mijn zestiende. Mijn grote passie. Of ik ook ga zingen? Niet echt, al doe ik wel een nummer, maar meer kan ik niet zeggen.''

