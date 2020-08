Yolanthe zingt zo vals als een kraai en Tanja heeft klotsende oksels

Anita Witzier presen­teert ‘Uto­pia-achtige’ reality­show Nieuwe Boeren

20 augustus KRO-NCRV komt met een nieuwe realityserie: Nieuwe Boeren. De show vindt plaats op en rondom een volledig verbouwde boerderij in het Twentse Ambt Delden. De presentatie is in handen van Anita Witzier. De Utopia-achtige reeks moet volgend voorjaar te zien zijn op NPO 1. Dat bevestigt de omroep tegenover deze site. De opnames gaan begin september van start.