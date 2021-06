Youp van ‘t Hek gaat ruim 2 jaar toeren met laatste voorstelling

De reeks zal aftrappen in kleine theaters waar hij de afgelopen decennia al zijn voorstellingen is begonnen, zoals Pepijn in Den Haag en het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. De tournee zal honderden voorstellingen beslaan en afsluiten met een aantal weken in grote theaters als Luxor in Rotterdam en Carré in Amsterdam. Van ‘t Hek wil op zijn 70e verjaardag, op 28 februari 2024, de serie afsluiten in de hoofdstad.