Youp van ’t Hek: ‘Ik was zo ziek dat ik dacht: doodgaan is niet zo moeilijk’

Op de achterkant van zijn nieuwste bundeling columns, In corontaine, zien we Youp van ’t Hek met een mondkapje voor. Op dat mondkapje staat Humor?. Volgens mij lachen zijn ogen boven dat mondkapje, waarschijnlijk om dat vraagteken. Alsof hij zichzelf afvraagt: mág humor nog? Komt het door de tijd die zwaarder is dan voorheen? Ja, die zwaarte is overal voelbaar, ook in hoe mensen reageren op grapjes.