Youp van 't Hek plant pensioen: ‘Nog een grote laatste show’

Expeditie Robinson-winnares wéér in aanraking met politie na vechtpar­tij bij villafeest­je

17:52 Amper enkele weken nadat ze zichzelf had laten opnemen in een instelling na een autocrash, is Tanja Dexters opnieuw in aanraking gekomen met de politie. De Vlaamse, die in Nederland vooral bekend is van haar deelname aan Expeditie Robinson in 2011, raakte zondagochtend gewond bij een vechtpartij in de woning van haar vriend Michaël Peeters.