YouTuber Blanks verovert Amerika beetje bij beetje

Zijn nummer Wave is 3FM Megahit en hij speelde zichzelf in de kijker bij Radio 2 en Qmusic met het nummer, dat hij met zijn fans maakte tijdens een livestream op Instagram. Een ongewone manier van werken in de muziekwereld, maar juist daarom lukt het de 22-jarige muzikale whizzkid (naast dat hij zingt speelt hij zes instrumenten) om internationaal door te breken. Met bijna 1 miljoen volgers op YouTube, waarvan opmerkelijk genoeg de helft uit Amerika, werd hij al geïnterviewd door de Amerikaanse muziekzender MTV en de ochtendshow van WGN TV uit Chicago.



,,Vorige maand was ik in New York voor een showcasefestival. Acht uur vliegen en ik stap uit, zegt iemand: ‘He, ben jij Blanks?’ Dat was wel een bijzondere ervaring’’, zegt De Wit. Een nog vreemdere gewaarwording op die trip aan de andere kant van de oceaan: hij postte een foto van zichzelf bij een winkelcentrum en een uur later verzamelden zich tientallen fans om op de foto te gaan met hun Nederlandse held.



Waarom hij in de smaak valt? Ze vallen in katzwijm door de dikke knipoog naar de jaren 80. In zijn video’s komen kleurrijke trainingsjasjes voorbij en voert het geluid van de synthesizer steevast de boventoon. Hoewel hij de jaren 80 zelf lang en breed miste - hij is slechts 22 jaar oud - heeft het decennium een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem. Twee jaar geleden luisterde hij bij toeval een jaren 80-playlist en hij was verkocht. ,,Zo’n vette sound. Het geeft me een misplaatst gevoel van nostalgie.’’