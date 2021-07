Youtuber en zangeres Teske bevallen van zoon Zeki

Update VPRO stelt eigen onderzoek in na ophef over Kaag-docu

1 juli De VPRO stelt naar aanleiding van alle ophef over de omstreden Kaag-documentaire zelf ook een onderzoek in. Dat maakt de zender vandaag bekend. De omroep wil ‘helderheid scheppen over de integriteit van de omroep en de journalistiek’ en ‘de werkwijze en interne procedures bij het ontwikkelen en produceren van documentaires’ in kaart brengen.