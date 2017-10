YouTuber Gio na liefdesbreuk toch weer terug bij vriendin Juultje

Op 29 juli kwam Latooy met een filmpje (getiteld Duidelijkheid) waarin hij met tranen in de ogen vertelde over de breuk met Juultje met wie hij zo'n anderhalf jaar verkering had gehad. Het tweetal maakte het afgelopen jaar veel video's waarin ze samen op reis gingen. ,,We hadden eigenlijk een hele leuke relatie. Het was super-oké, maar het is over tussen Juul en mij." Wat er precies is gebeurd, wilde vlogger destijds niet vertellen. ,,Er zijn dingen gebeurd, dat ging voor mij te ver. Toen heb ik gezegd: we stoppen ermee'', aldus Latooy die op YouTube ruim 771.000 volgers heeft.

Vandaag kwamen de twee met goed nieuws. ,,We zijn weer een stel'', benadrukten Giovanni en Juultje. Latooy: ,,Er is de laatste tijd veel gebeurd. Het is inderdaad een tijdje uit geweest maar we konden geen afstand van elkaar nemen en bleven contact houden.'' Juultje: ,,We hadden te veel fouten gemaakt.'' Volgens Giovanni hebben ze, voordat ze uit elkaar gingen, veel ruzie gemaakt en gejankt. ,,In onze vlogs leek alles perfect, maar dat was dus schijn. De buitenkant. Heel eerlijk gezegd: onze relatie was zeker niet de beste.''

Volgens de twee zijn ze sinds eind juli eigenlijk steeds bij elkaar geweest. Om die reden vinden ze het moeilijk om, na de door ruim een miljoen fans bekeken relatiebreukvideo, toch weer aan volgers te vertellen dat er niks meer aan de hand is. Juultje: ,,Het is lastig om deze privéinformatie met jullie te delen.'' Volgens Giovanni keert zijn Juultje gewoon weer terug in zijn vlogs. Om dat nog eens te benadrukken toont hij nog even hoeveel hij van Juultje houdt. Met een zoen op de mond besluiten ze hun lijmfilmpje. Giovanni, lachend: ,,We zijn weer bij elkaar.''

Volledig scherm Giovanni en Juultje © screenshot YouTube

