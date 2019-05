YouTuber Kalvijn: Nummer 1-hit binnen 24 uur, waarom niet?

Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Onder dat motto lanceerde YouTuber Kalvijn zijn serie Gekkenwerk. Het concept: hij heeft een lijst met honderd lastige opdrachten, die hij allemaal binnen 24 uur moet voltooien. Aan het begin van elke aflevering noemt een van de kijkers een cijfer onder de honderd en zo weet Kalvijn welke opdracht hij binnen een etmaal moet volbrengen. Slaagt hij daar niet in, dan is het onverbiddelijk einde seizoen. ,,Ik ging er al vanuit dat deze opdracht mijn laatste zou zijn’’, zegt hij vanuit Londen, waar hij de Champions Leaguewedstrijd van Ajax bij Tottenham Hotspur bijwoonde. ,,Dan zou ik minstens een paar maanden geen Gekkenwerk meer maken.’’

Uiterlijk morgen moet zijn instanthit De Missie op 1 staan in de Nederlandse spotifylijst. Momenteel staat hij op 3. Koploper Avicii met SOS en Mabel met Don’t call me up staan nog boven hem. Om op de eerste plek te komen, moet De Missie in een hele week wel aan gemiddeld 300.000 streams per dag komen.

Dat hij populair was, wist Kelvin Boerma wel met zijn 1,1 miljoen volgers op YouTube en bijna 800.000 volgers op Instagram. ,,Maar dan nog red je dit niet zomaar. Toen ik hoorde wat mijn opdracht was, besloot ik er gewoon maar van te genieten. Niet geforceerd een hiphopnummer maken omdat dat nu eenmaal aanslaat, maar gewoon iets wat ik zelf leuk vind. Het werd een soort happy hardcorenummer, ik hou ervan.’’

Steun ondervond de 22-jarige Kelvin van zijn fans, die het nummer eindeloos blijven afspelen om de streamcijfers op te krikken. ,,Maar ook dj’s op koningsdag draaiden het, in dorpen waar ik nog nooit van had gehoord. Ik stond daar echt van te kijken, dergelijke support had ik niet eerder.’’

Lees verder onder het filmpje

Studio

Liedjes schreef de filmmaker al eerder, maar hits werden nummers als Nu al Miljonair, NEE en Me Chick niet. ,,Maar ik wist wel wat er nodig was om een single en een clip te maken.’’ Met hulp van zijn connecties (onder anderen een muziekproducer, een editor, een vuurspuwer en talrijke figuranten) kwam hij aan muziek, een locatie en een clip. De tekst van het nummer bedacht hij zelf, in de studio zong hij het in.

,,Binnen 24 uur had ik alles geregeld, dat was gelukt. Of het een nummer 1-hit op Spotify is, zou ik pas een week later weten. Mocht het lukken, dan hoop ik volgende week alweer de volgende Gekkenwerk af te hebben.’’

Hoewel de lijst van 100 mogelijke opdrachten omvangrijk is, wil Kalvijn er geen uitlichten. ,,Daarmee wek ik misschien verwachtingen die ik niet kan waarmaken. Ik wil het verrassend houden.’’ In vorige afleveringen van Gekkenwerk zei hij binnen 24 uur overal ja op (dat kostte hem vooral veel geld omdat zijn vrienden hem een luxe diner lieten betalen), sloot hij vriendschap met tien BN’ers (van Mark Rutte en Gerard Joling tot Hans Klok en Rico Verhoeven) en deed hij per fiets alle twaalf provincies aan. ,,Dat was veruit de zwaarste opdracht.’’

Wat zeker niet gaat gebeuren: binnen 24 uur alle continenten bezoeken. ,,Dat is echt fysiek onmogelijk, veel van mijn volgers stuurden dat wel in als idee. Of ik een droomopdracht heb? Nou, alles met gewichtloosheid. Binnen 24 uur de ruimte in, dat lijkt me geweldig. Dat is ook wat Gekkenwerk inhoudt: het uitvoeren van een onmogelijke opdracht. Al blijkt het in de praktijk toch vaak minder onmogelijk dan ik dacht.’’

WIE IS KALVIJN? Kalvijn is een onder jongeren razend populaire filmmaker op YouTube. Kelvin Boerma, zoals hij echt heet, is 22 jaar, en heeft op YouTube 1,1 miljoen volgers. Zij worden de ‘Kalfam’ genoemd. Zijn filmpjes worden zo vaak bekeken, in totaal al meer dan 130 miljoen, dat bedrijven hem betalen voor advertenties. Kelvin is geboren op een koeienboerderij in het Groningse plaatsje Meedhuizen, heeft twee oudere broers en woont inmiddels al een paar jaar in Amsterdam. Zijn hele jeugd maakte hij filmpjes, waarvan hij bijna tien jaar geleden zijn beroep maakte. Op zijn YouTube-kanaal stelt hij zichzelf voor in het filmpje ‘Dit is Kalvijn’. De YouTube-ster die het eten van rode paprika’s als handelsmerk heeft, schreef ook een boek over zijn leven en loopbaan: Van niks naar clicks. Dat biedt hij te koop aan op zijn persoonlijke website, Kalvijn.nl