Yvon Jaspers bezoekt boeren van de afgelopen 15 jaar. ‘Het voelt een beetje als familie’

,,Met de meeste boeren heb ik contact gehouden”, vertelt Yvon Jaspers. ,,We zien elkaar op feestjes, reünies en soms bij opnames van Onze boerderij. Maar het is lang geleden dat ik bij hen het erf ben opgereden. Sommigen hebben inmiddels al kinderen op de middelbare school, anderen zijn geen boer meer, maar vaak is het leven sinds Boer zoekt Vrouw compleet veranderd. De boeren voelen voor mij een beetje als familie. Ik verheug me erop bij een aantal, weliswaar op 1,5 meter afstand, als vanouds op de koffie te gaan om te horen hoe het nu met ze is.’’

In de eerste uitzending komt ook boer Henk aan het woord. Acht jaar geleden, hij was toen 26 jaar, raakte hij in de reeks van 2012 op verliefd op Fiona, die dezelfde gevoelens had. Inmiddels zijn ze getrouwd, hebben zij drie kinderen (Owen, Jolene en Lizzy) en runnen ze het melkveebedrijf dat Henk van zijn vader heeft overgenomen.

Jaspers: ,,Bij veel boeren was ik erbij dat hun leven drastisch veranderde. Er bestaat een vóór en een ná Boer zoekt Vrouw. Dat is een periode in hun leven die ze niet snel vergeten. En datzelfde geldt voor mij. Ik rij dat erf op en kan me zo goed herinneren hoe leuk of moeilijk of ontroerend de logeerweek daar is geweest. Sommige boeren ken ik natuurlijk al vijftien jaar. En al die tijd hebben ze me op de hoogte gehouden van hun leven. Bruiloften, geboortes, verbouwingen. Het blijft bijzonder om een programma te maken dat gaat over het échte leven.