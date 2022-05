Yvon Jaspers licht alvast een tipje van de sluier op: zijn boer Jouke en Karlijn nog steeds verliefd?

Aanstaande zondag is de reünie-aflevering te zien van de boerendatingshow. Enkele maanden na de citytrips praat Yvon bij met alle boeren. Op een landgoed midden in Nederland ontvangt ze de boeren die in augustus vorig jaar begonnen met hun zoektocht naar de liefde. Het is afwachten wie er met partner naar de reünie komt en wie alleen?

Eén ding is zeker: boer Jouke en zijn Karlijn zijn nog altijd dolgelukkig samen, zo blijkt uit de teaser. Jouke heeft zich ontpopt als een romanticus, vertelt Karlijn zwijmelend. ,,Hij is keilief, hij is veel attenter dan ik ben. Kleine dingen, dat hij alvast de koffie aanzet als ik nog in bed lig, of ik vind ergens een briefje. Een berichtje dat hij van me houdt. Hij is romantischer dan ik ben. Hij zet ook wel een kaarsje aan.”

Jouke, lachend naar Yvon: ,,Dat verwacht je niet hè?” Karlijn: ,,Ik had dat niet gedacht. In de logeerweek vraag ik aan jou of je een beetje lief bent, en dan zit jij daar een beetje nonchalant te doen, maar eigenlijk was je gewoon bescheiden.”

Boer zoekt vrouw is zondagavond te zien om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

