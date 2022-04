Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

De rechtbank van Amsterdam deed vandaag uitspraak in het kort geding dat Samantha Steenwijk heeft aangespannen tegen Yvonne Coldeweijer. De zangeres stapte naar de rechter omdat ze een rectificatie en een schadevergoeding van 5000 euro wil naar aanleiding van een video op Coldeweijers juicekanaal Life of Yvonne. In die video, die al offline is gehaald, beweert de roddelvlogger dat Steenwijk illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen.

Een rechter oordeelde vanmiddag dat Coldeweijer de uitspraken moet rectificeren. Dat moet ze binnen 48 uur gedaan hebben in een bericht ‘zonder enig commentaar of weerwoord’ op haar Instagram-account. Als Coldeweijer dit niet doet binnen de gestelde termijn na de uitspraak, dan volgt er een dwangsom van 1000 euro per dag.

Coldeweijer hoeft de schadevergoeding van 5000 euro, die Samantha Steenwijk eiste, overigens niet te betalen. ‘De eer en goede naam van de eiser worden verder voldoende hersteld met de te plaatsen rectificatie, die net als dit kort geding ruim aandacht zal krijgen. Er is dan ook geen aanleiding om daarnaast nog een voorschot op schadevergoeding toe te wijzen.’ Wel moet de roddelvlogger opdraaien voor de proceskosten die een kleine 2500 euro bedragen.

Coldeweijer laat in een reactie op Instagram weten dat ze blij is dat ze ‘een handleiding heeft gekregen voor haar juice’. Ze hoeft volgens de rechter geen sluitend bewijs te leveren, maar haar nieuws enkel aannemelijk te maken. Ook hoeft Coldeweijer geen hoor en wederhoor toe te passen voordat ze haar nieuws brengt. ,,Dat mijn bronnen zijn beschermd, omdat ik wel degelijk onderdeel ben van de pers, is heel erg belangrijk voor mij en een overwinning voor alle juicekanalen.’’

‘Keiharde leugen’

In de rechtszaal noemde de zangeres de uitspraken over de illegale dieetpillen twee weken geleden ‘een keiharde leugen’. Ook zei Steenwijk dat ze door de video ‘een inspiratiebron’ voor afslankpillen is geworden. ,,Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt.”

Coldeweijer zei na afloop van de zaak dat ze die reactie vreemd vond. ,,Ik vond het bizar dat ze zei dat als er iemand op de ic belandt, dat dan door mij komt. Dat vind ik nogal heftig om de boel zo te verdraaien.” Ook stelde ze weinig waarde te hechten aan de uitspraak van de rechter. ,,De eis is dat ik een rectificatie plaats zoals zij hem willen zien. Iedereen weet nu dat als ik dat doe, dat ik het toch niet meen.”

