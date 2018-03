Zaak tussen Tommy Lee en zoon Brandon naar aanklager

VIDEO 'Juf Ank' Ilse Warringa met nieuwe komedie op het toneel

Ilse Warringa, Tjitske Reidinga en Peter Blok zijn volgend seizoen te zien in de nieuwe theaterkomedie Single Camping. Ook Rop Verheijen en Elise Schaap zijn te zien in de voorstelling die vanaf februari 2019 in de Nederlandse theaters staat, maakte producent Bos Theaterproducties bekend.