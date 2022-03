Zag ik nou plaaglichtjes in de ogen van Chantal Janzen toen ze zei: Wendy is erbij?

Een pluche eenhoorn. Eentje zoals er op bijna elke meisjeskamer wereldwijd te vinden is: wit met roze en hier en daar een glimmertje en glittertje. Het laat zich makkelijk raden waarom kinderen juist zo gek zijn op dit sprookjesfiguur: hij staat voor magie, voor hoop, voor dromen die uitkomen. En sinds maandag voor mij ook voor de tv-inzameling Samen in actie voor Oekraïne, als symbool dat een klein gebaar écht een wereld van verschil kan betekenen.



Er valt van alles te zeggen over die tv-avond. Dat Chantal Janzen de boel strak leidde. Dat Rob Kemps nu hij zijn stemvolume onder controle heeft misschien wel de grootste troef is van SBS en dat ze hem als de wiedeweerga een programma zonder BN’ers maar mét gewone mensen moeten geven. Dat het zo fijn was dat de organisatie Wendy van Dijk toch maar niet naar de Pools-Oekraïense grens had gestuurd maar gewoon lekker met lege flessen liet rennen in Bodegraven. Zag ik nou een plaaglichtje in de ogen van Chantal en co-host Jeroen Pauw, elke keer als ze zo’n filmpje aankondigden met de woorden ‘Wendy is erbij’?