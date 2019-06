Zal ik een geheimpje verklappen over Jeroen Pauw?

Zal ik een geheimpje verklappen? Ik was er in eerste instantie geen voorstander van dat Jeroen Pauw vandaag de Ere Zilveren Nipkowschijf krijgt. Voor ik daarop inga, voel ik me gedwongen uit te leggen wat die prijs ook alweer inhoudt, want hij is nu eenmaal niet zo bekend als De Gouden Televizierring. De Nipkowschijf wordt jaarlijks toegekend door critici en mediajournalisten aan het beste tv-programma. En vaak is er ook een Ere Nipkow voor de algehele verdiensten van een oude rot in het vak, die vlak voor zijn pensioen nog een keer op het schild wordt gehesen. Dat is tenminste het beeld in mijn hoofd.



Daarom had ik dus moeite met die Ere Nipkowschijf: ik heb helemaal niet het idee dat we het beste van Jeroen Pauw hebben gezien. De afgelopen seizoenen, met als onbetwist hoogtepunt de periode september-december 2018, vind ik hem beter dan ooit. Hij is gevat, slim, goed op de hoogte en legt de lat voor zichzelf en zijn redactie onverminderd hoog. (Wie daar eens iets over wil lezen, raad ik het boekje De Slag om de Gast van Rachel Franse aan, leuk kijkje achter de schermen van toen nog Pauw & Witteman).